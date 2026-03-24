Митволь анекдотом про еврея прокомментировал Life.ru своё осовбождение

Митволь прокомментировал своё освобождение анекдотом про еврея, звонящего в КГБ
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь прокомментировал своё освобождение из заключения старым советским анекдотом про еврея, звонящего в КГБ. Данная шутка прозвучала в беседе с Life.ru.
«Еврей звонит в КГБ и спрашивает: «А правда ли, что все евреи продали свою родину? — Да. — Тогда я хочу получить свою долю», — процитировал он анекдот корреспонденту Александру Юнашеву.
Митволь заявил, что отсидел весь срок, хотя его обвиняли в хищении сотен миллионов. Теперь он хочет узнать, где может получить эти деньги, проведя аналогию с сюжетом шутки. Бывший чиновник также сообщил о намерении обжаловать свой приговор.
Напомним, что уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Росприроднадзора было возбуждено в июне 2022 года после его задержания правоохранительными органами. Поводом стало расследование о хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метрополитена. Фигурант заключил досудебное соглашение со следствием и выражал готовность возместить ущерб, однако суд назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. 24 марта бывший чиновник вышел на свободу. Первым делом он навестил свою 88-летнюю мать.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.