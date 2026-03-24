Митволь анекдотом про еврея прокомментировал Life.ru своё осовбождение

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь прокомментировал своё освобождение из заключения старым советским анекдотом про еврея, звонящего в КГБ. Данная шутка прозвучала в беседе с Life.ru.

«Еврей звонит в КГБ и спрашивает: «А правда ли, что все евреи продали свою родину? — Да. — Тогда я хочу получить свою долю», — процитировал он анекдот корреспонденту Александру Юнашеву.

Митволь заявил, что отсидел весь срок, хотя его обвиняли в хищении сотен миллионов. Теперь он хочет узнать, где может получить эти деньги, проведя аналогию с сюжетом шутки. Бывший чиновник также сообщил о намерении обжаловать свой приговор.