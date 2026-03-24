Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь поехал к маме сразу после освобождения

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осуждённый за хищение 900 миллионов рублей, вышел на свободу и первым делом навестил свою 88-летнюю мать. Об этом газете «Известия» сообщил его адвокат Михаил Шолохов.

По словам юриста, экс-чиновник отбыл наказание в колонии, хотя максимальный срок по его делу составлял пять лет, а Митволь был приговорён к четырём с половиной. За время заключения он неоднократно просил о смягчении приговора.

На опубликованном видео Митволь сидит на кухне в кипе, общается с матерью и ест. Адвокат добавил, что теперь его подзащитный намерен добиваться пересмотра дела. Защита уже направила генпрокурору ходатайство о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам.