Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь поехал к маме сразу после освобождения
Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осуждённый за хищение 900 миллионов рублей, вышел на свободу и первым делом навестил свою 88-летнюю мать. Об этом газете «Известия» сообщил его адвокат Михаил Шолохов.
Олег Митволь навестил мать после освобождения. Видео © Газета «Известия»
По словам юриста, экс-чиновник отбыл наказание в колонии, хотя максимальный срок по его делу составлял пять лет, а Митволь был приговорён к четырём с половиной. За время заключения он неоднократно просил о смягчении приговора.
На опубликованном видео Митволь сидит на кухне в кипе, общается с матерью и ест. Адвокат добавил, что теперь его подзащитный намерен добиваться пересмотра дела. Защита уже направила генпрокурору ходатайство о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам.
Напомним, в июне 2022 года Олег Митволь был задержан и арестован по делу о хищении около 900 миллионов рублей, связанном со строительством метро в Красноярске. Экс-чиновник заключил досудебное соглашение со следствием и выражал готовность возместить ущерб. Защита просила смягчить меру пресечения, ссылаясь на семейные обстоятельства. В итоге Митволь получил 4,5 года колонии общего режима. В публичном поле появлялись его заявления о давлении и вымогательстве в период нахождения в исправительном учреждении. 24 марта Митволь вышел из колонии.
