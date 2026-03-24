Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь вышел из колонии после дела о хищении

После отбытия наказания в колонии в Коломне Московской области на свободу вышел бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Михаил Шолохов.

«Сегодня по окончании срока наказания из колонии освобожден Митволь Олег Львович, ранее осужденный к 4 годам 6 месяцам лишения свободы», — сказал он.