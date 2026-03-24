Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь вышел из колонии после дела о хищении
Олег Митволь. Обложка © VK / Олег Митволь
После отбытия наказания в колонии в Коломне Московской области на свободу вышел бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Михаил Шолохов.
«Сегодня по окончании срока наказания из колонии освобожден Митволь Олег Львович, ранее осужденный к 4 годам 6 месяцам лишения свободы», — сказал он.
Напомним, что в июне 2022 года Олег Митволь был задержан правоохранительными органами и впоследствии арестован по делу о хищении порядка 900 млн рублей, связанному со строительством метро в Красноярске. Бывший чиновник заключил досудебное соглашение со следствием. Также в судебных материалах указывалось, что Митволь заявлял о готовности возместить причинённый ущерб. Его защита просила смягчить меру пресечения, ссылаясь на семейные обстоятельства и наличие соглашения со следствием. Митволю назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Отдельно в публичном поле появлялись заявления самого осуждённого о якобы попытках давления и вымогательства в период нахождения в исправительном учреждении.
