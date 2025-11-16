Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 17:57

Мособлсуд оставил в силе приговор для экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Обложка © ТАСС /Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС /Юрий Смитюк

Приговор бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю остался без изменений: ему предстоит провести четыре с половиной года в колонии общего режима. В настоящее время уже отбывает этот срок за мошенничество в одной из колоний Подмосковья.

Как сообщает РИА «Новости», Московский областной суд оставил в силе решение Коломенского городского суда, который ранее отказал Митволю в условно-досрочном освобождении. Суд посчитал, что осужденный ещё не встал на путь исправления и не возместил значительную часть причинённого ущерба.

«Постановление Коломенского городского суда в отношении Митволя оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в материалах дела.

Осужденный за взятки экс-полковник МВД Захарченко станет сушильщиком в колонии
Осужденный за взятки экс-полковник МВД Захарченко станет сушильщиком в колонии

Напомним, Олегу Митволю в 2023 году были предъявлены обвинения в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы в ИК общего режима. Следствие установило, что будучи советником гендиректора компании «КрасноярскТИСИз», он участвовал в схеме вывода бюджетных средств, предназначенных для проектирования метро. К слову, экс-чиновник уже пытался добиться УДО — в ноябре 2024 года он подавал прошение, но тогда получил отказ.

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Олег Митволь
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar