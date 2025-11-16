Мособлсуд оставил в силе приговор для экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Как сообщает РИА «Новости», Московский областной суд оставил в силе решение Коломенского городского суда, который ранее отказал Митволю в условно-досрочном освобождении. Суд посчитал, что осужденный ещё не встал на путь исправления и не возместил значительную часть причинённого ущерба.

Напомним, Олегу Митволю в 2023 году были предъявлены обвинения в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы в ИК общего режима. Следствие установило, что будучи советником гендиректора компании «КрасноярскТИСИз», он участвовал в схеме вывода бюджетных средств, предназначенных для проектирования метро. К слову, экс-чиновник уже пытался добиться УДО — в ноябре 2024 года он подавал прошение, но тогда получил отказ.