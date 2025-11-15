Россия и США
15 ноября, 16:31

Осужденный за взятки экс-полковник МВД Захарченко станет сушильщиком в колонии

Дмитрий Захарченко. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко, переведённый в исправительную колонию №49 в Республике Коми, активно адаптируется к жизни в учреждении и осваивает новую профессиональную специальность. Соответствующую информацию он передал через своего адвоката Алексея Разгонова, отвечая на вопросы газеты «Известия».

Захарченко сообщил, что в настоящее время проходит обучение по профессии оператора сушильной установки, которая считается востребованной в пенитенциарной системе. Он также принимает активное участие в общественной жизни колонии, регулярно посещая спортивные соревнования и культурные мероприятия, где уже успел получить несколько грамот за призовые места. По его словам, отношения с другими осуждёнными складываются вполне благополучно, поскольку он придерживается принципов здорового общения и поддерживает в коллективе спокойную атмосферу.

«Я сторонник здорового общения и всегда стараюсь поддерживать в коллективе спокойную атмосферу. Если же и возникали какие-либо сложности или предвзятость, то их источником была не среда осужденных, а целенаправленная позиция сотрудников ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний), в частности, в ИК-5 (республика Мордовия)», — подчеркнул Захарченко.

Суд арестовал свердловчанина, который пытался провезти в колонию оружие
Суд арестовал свердловчанина, который пытался провезти в колонию оружие

Напомним, суд приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима за взятки. Бывший полковник около десяти дет брал деньги за покровительство организованной преступной группы. В ходе обысков у него нашли порядка 9 миллиардов рублей наличными.

Юлия Сафиулина
