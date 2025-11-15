Суд арестовал свердловчанина, который пытался провезти в колонию оружие

Водитель грузовика арестован за попытку ввоза оружия и гранаты на территорию исправительной колонии в Каменске-Уральском. Соответствующее заявление сделали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Синарский районный суд избрал для Захара Чепалова меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 января 2026 года. Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Он обвиняется в незаконных хранении и перевозке оружия, а также взрывчатых веществ.

«Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ - «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошёл, когда грузовик прибыл на территорию исправительной колонии №47 для вывоза продукции деревообработки. В ходе досмотра в кабине транспортного средства был обнаружен внушительный арсенал. Сотрудники ФСИН нашли автомат Калашникова с боеприпасами, ручную гранату и охолощённый пистолет. Помимо оружия, в тайнике находилось тактическое снаряжение, включая шлем, рюкзак и подсумок с медикаментами. Также были изъяты несколько радиостанций с аккумуляторами и мобильные телефоны.