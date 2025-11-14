Забитый оружием и гранатами грузовик пытался прорваться на территорию колонии на Урале

На территорию исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском (Свердловская область) с необычной миссией прибыл грузовик, который должен был вывезти продукцию деревообработки. Однако как выяснил телеграм-канал Baza, рутинная погрузка обернулась обнаружением целого арсенала.

В кабине транспортного средства, предназначенного для вывоза легальной продукции, сотрудники ФСИН обнаружили внушительный тайник: автомат Калашникова с боекомплектом, ручную гранату, охолощённый пистолет с двумя магазинами, а также полный комплект тактического снаряжения — шлем, рюкзак и подсумок с медикаментами. Кроме того, были изъяты радиостанции с аккумуляторами и несколько мобильных телефонов.

Водитель, чьи мотивы остаются неясными, теперь дает показания сотрудникам МВД и ФСБ. По факту обнаружения и перевозки запрещённых предметов возбуждено уголовное дело. Этот инцидент приобретает дополнительный резонанс, учитывая, что ИК-47 печально известна крупным бунтом заключенных в 2021 году, когда осужденные прибегали к членовредительству, чтобы добиться уступок.

Ранее в Находке правоохранители нашли крупный схрон с оружием, принадлежащий организованной преступной группировке (ОПГ). Всё найденное изъяли и отправили на судебную экспертизу. Операцию провели в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве преступной группой из 24 участников.