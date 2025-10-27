В Приморье нашли схрон с оружием и гранатами членов ОПГ из 24 человек

В Находке, Приморский край, правоохранители нашли крупный схрон с оружием, принадлежащий организованной преступной группировке (ОПГ). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Схрон с оружием в Приморском крае. Видео © Telegram / Следком Приморья

В тайнике нашли десятки единиц боевого оружия, там же имелись гранаты и другие боеприпасы. Всё найденное изъяли и отправили на судебную экспертизу. Операцию провели в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве преступной группой из 24 участников.

Следствие выявило, что члены ОПГ угрожали насилием и демонстрировали оружие, требуя деньги с местных предпринимателей. Бизнесмены отдавали преступникам деньги и просили отсрочку для сбора нужных сумм. После этого их отпускали.

Всего вооружённые бандиты награбили на 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело вскоре передадут в суд.

Ранее Life.ru сообщал, как бывший лидер криминальной группировки «Киноплёнка» Эльфат Сунгатуллин получил 20 лет. Его признали виновным в организации преступного сообщества и других тяжких преступлениях.