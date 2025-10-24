Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 03:25

Главаря Лобненской ОПГ отправили в СИЗО по делу о хищении денег у бойцов СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Столичный суд принял решение отправить в следственный изолятор главаря Лобненской ОПГ Владимира Бардина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Владимир Бардин отправлен СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении. Ему инкриминируется статья 210 УК РФ.

Лидера ОПГ «Киноплёнка» Сунгатуллина посадили на 20 лет
Лидера ОПГ «Киноплёнка» Сунгатуллина посадили на 20 лет

Напомним, в Шереметьево действовала ОПГ под прикрытием такси и крала деньги участников СВО. Бойцам спецоперации сначала предлагали взять машину за адекватную стоимость, а в конце пути поднимали цену в сотни раз. Если они отказывались платить, им начинали угрожать. Ранее три фигуранта дела были объявлены в международный розыск. Им заочно вменяется участие в организованном преступном сообществе, а также хищение и вымогательство денежных средств.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar