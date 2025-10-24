Главаря Лобненской ОПГ отправили в СИЗО по делу о хищении денег у бойцов СВО

«Владимир Бардин отправлен СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении. Ему инкриминируется статья 210 УК РФ.

Напомним, в Шереметьево действовала ОПГ под прикрытием такси и крала деньги участников СВО. Бойцам спецоперации сначала предлагали взять машину за адекватную стоимость, а в конце пути поднимали цену в сотни раз. Если они отказывались платить, им начинали угрожать. Ранее три фигуранта дела были объявлены в международный розыск. Им заочно вменяется участие в организованном преступном сообществе, а также хищение и вымогательство денежных средств.