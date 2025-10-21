Лидера ОПГ «Киноплёнка» Сунгатуллина посадили на 20 лет

Бывший лидер криминальной группировки «Киноплёнка» Эльфат Сунгатуллин был приговорён к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации преступного сообщества и других тяжких преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Республике Татарстан.

Лидера ОПГ «Киноплёнка» приговорили к 20 годам тюрьмы. Видео © Telegram/ Mash Iptash

«В 2011 году 15 участников преступного сообщества были приговорены судом к значительным срокам лишения свободы. Подсудимому удалось скрыться и он был объявлен в розыск. До недавнего времени мужчина оставался последним участником ОПГ, находящимся в розыске», — указали в пресс-службе.

В 2023 году следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия привели к выяснению, что Сунгатуллин жил в Ростове-на-Дону под чужим именем и поддерживал связь с родственниками в Казани. Это позволило задержать его и доставить в столицу Татарстана для дальнейших следственных действий.

Ранее Life.ru сообщал, что причастного к нападению на московских десантников в Чечне в 2000 году Ислама Бациева* приговорили к 21 году заключения. Он был задержан в марте 2024 года. Следствие установило, что в феврале 2000 года он участвовал в нападении на 6-ю роту псковских десантников в Чечне, действуя в составе банды Басаева* и Хаттаба*.

*Внесены в список террористов.