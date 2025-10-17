Ещё одного участника нападения на псковских десантников осудили на 21 год

Причастный к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году Ислам Бациев* осуждён на 21 год колонии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СК РФ) Светлана Петренко.

«Ислам Бациев* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

Он был задержан в марте 2024 года. Следствие установило, что в феврале 2000 года он участвовал в нападении на 6-ю роту псковских десантников в Чечне, действуя в составе банды Басаева* и Хаттаба*.

В результате интенсивного боя, который завершился утром 1 марта, погибли 84 российских десантника, а четверо получили ранения. Она также сообщила, что ведётся работа по выявлению других причастных к этому инциденту.

