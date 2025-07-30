За решётку отправились ещё два фигуранта дела о нападении на псковских десантников

Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам нападения на 6-ю роту Псковской дивизии ВДВ, погибшей в неравном бою на высотах Чечни в феврале 2000 года. Жителям Кабардино-Балкарии Асланбеку Казанчеву* и Анзору Батырову* назначено 17 и 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет сообщил о приговорах ещё двум участникам банды Басаева* и Хаттаба*. Видео © Telegram / Следком

«Приговором Южного окружного военного суда Казанчеву* и Батырову* назначены наказания в виде 17 и 14 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказала Петренко.

Как сообщили в Следственном комитете, оба осуждённых были опознаны как члены бандгруппировок Шамиля Басаева* и Эмира Хаттаба*. Следствие установило, что они участвовали в масштабном вооружённом нападении на подразделение псковских десантников в районе села Улус-Керт. Стычка, развернувшаяся 29 февраля 2000 года в горной местности, продолжалась до утра следующего дня и унесла жизни 84 военнослужащих. Ещё четверо десантников были ранены.

Действия фигурантов квалифицированы сразу по нескольким статьям: участие в банде, вооружённый мятеж и посягательство на жизнь военнослужащих. Как подчеркнули в ведомстве, доказательства, собранные следователями при участии ФСБ, суд признал убедительными. В СК отметили, что работа по установлению всех причастных к трагедии под Улус-Кертом продолжается.

Шестая рота Псковских десантников вошла в историю героическим боем против превосходящих сил боевиков в Чеченской республике в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года. Рота численностью около 90 солдат обороняла стратегические высоты близ села Улус-Керт, удерживая позиции против многократно превышающих числом бандформирований. Обороняя высоту 776, десантники отражали атаки десятки часов подряд, проявляя мужество и самоотверженность, сдержав продвижение противника ценой собственных жизней. Почти вся рота была уничтожена, но бойцы смогли задержать наступление боевиков, выиграв драгоценное время для подхода подкреплений и спасения множества мирных жителей и военнослужащих. Подвиг шестёрки роты навсегда вписан в историю России как символ мужества и верности воинскому долгу.

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