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4 июля, 10:10

СК приговорил двух членов банды Басаева и Хаттаба к 21 и 24 и годам заключения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

Двое участников банды Басаева и Хаттаба осуждены за нападение на военнослужащих в 1999 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следственный комитет сообщил о приговорах двум участникам банды Басаева и Хаттаба. Видео © Telegram / Следком

«Доказательства, собранные Следственным комитетом при оперативном сопровождении ФСБ России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Вахиту Хамзатханову и Тахиру Бегельдиеву»,заявила Петренко.

По данным следствия, 4 октября 1999 года боевики под руководством Хаттаба атаковали военнослужащих в станице Червлённой, в результате чего погибли 15 человек, 28 получили ранения. Южный окружной военный суд приговорил Хамзатханова к 24 годам, Бегельдиева — к 21 году колонии строгого режима. СК продолжает розыск других участников преступления.

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Юрий Лысенко
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