СК приговорил двух членов банды Басаева и Хаттаба к 21 и 24 и годам заключения

Двое участников банды Басаева и Хаттаба осуждены за нападение на военнослужащих в 1999 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным следствия, 4 октября 1999 года боевики под руководством Хаттаба атаковали военнослужащих в станице Червлённой, в результате чего погибли 15 человек, 28 получили ранения. Южный окружной военный суд приговорил Хамзатханова к 24 годам, Бегельдиева — к 21 году колонии строгого режима. СК продолжает розыск других участников преступления.