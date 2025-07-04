СК приговорил двух членов банды Басаева и Хаттаба к 21 и 24 и годам заключения
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Двое участников банды Басаева и Хаттаба осуждены за нападение на военнослужащих в 1999 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Следственный комитет сообщил о приговорах двум участникам банды Басаева и Хаттаба. Видео © Telegram / Следком
«Доказательства, собранные Следственным комитетом при оперативном сопровождении ФСБ России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Вахиту Хамзатханову и Тахиру Бегельдиеву», — заявила Петренко.
По данным следствия, 4 октября 1999 года боевики под руководством Хаттаба атаковали военнослужащих в станице Червлённой, в результате чего погибли 15 человек, 28 получили ранения. Южный окружной военный суд приговорил Хамзатханова к 24 годам, Бегельдиева — к 21 году колонии строгого режима. СК продолжает розыск других участников преступления.
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