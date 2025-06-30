Расстрел на работе: Вынесен приговор убийце двух человек на рязанском заводе

Жителю Скопинского района Рязанской области дали 19 лет колонии строгого режима за стрельбу по коллегам на производстве. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд вынес приговор по уголовному делу о двойном убийстве в Рязанской области. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Суд с учётом позиции прокуратуры Рязанской области признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в пресс-службе.

Суд признал мужчину виновным по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц. Обвинение настаивало на максимальном наказании, и суд согласился с позицией прокуратуры.