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Регион
30 июня, 09:39

Расстрел на работе: Вынесен приговор убийце двух человек на рязанском заводе

Жителя Рязанской области приговорили к 19 годам за убийство работников завода

Жителю Скопинского района Рязанской области дали 19 лет колонии строгого режима за стрельбу по коллегам на производстве. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд вынес приговор по уголовному делу о двойном убийстве в Рязанской области. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Суд с учётом позиции прокуратуры Рязанской области признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в пресс-службе.

Суд признал мужчину виновным по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц. Обвинение настаивало на максимальном наказании, и суд согласился с позицией прокуратуры.

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Напомним, что стрельба на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» произошла 18 июня 2024 года. Житель Скопинского района, в результате возникшего конфликта, открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам. Женщина скончалась от полученных ранений на месте происшествия. Раненый мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии умер. 20 июня подозреваемый был задержан.

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Милена Скрипальщикова
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