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27 июня, 14:10

В Польше произошла стрельба, есть погибшие

RMF FM: В Польше в одном из домов произошла стрельба, погибли два человека

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

В Польше произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, ещё один получил ранение. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. По информации следствия, подозреваемый успел скрыться в лесу, его ищут.

«В пятницу в Старой Вси в Лимановском районе Малопольского воеводства в одном из домов произошла стрельба. Два человека погибли и один получил ранения», — сказано в тексте.

Полицейские обнаружили машину преступника, однако сам он сбежал. Местных жителей предупредили, что подозреваемому 57 лет, он вооружён и может быть опасен. Предположительно, это отец одной из жертв.

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Ранее сообщалось, что житель провинции Салерно в Италии подозревается в убийстве и сокрытии тела грабителя, пытавшегося проникнуть в его дом. Вечером 22 июня к 60-летнему жителю городка Чентола ворвалась группа из трёх человек. Мужчина применил огнестрельное оружие для защиты. Один из нападавших сбежал, второго с тяжёлыми ранениями госпитализировали, а третий исчез.

Татьяна Миссуми
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