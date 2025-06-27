В Польше произошла стрельба, есть погибшие

В Польше произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, ещё один получил ранение. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. По информации следствия, подозреваемый успел скрыться в лесу, его ищут.

«В пятницу в Старой Вси в Лимановском районе Малопольского воеводства в одном из домов произошла стрельба. Два человека погибли и один получил ранения», — сказано в тексте.

Полицейские обнаружили машину преступника, однако сам он сбежал. Местных жителей предупредили, что подозреваемому 57 лет, он вооружён и может быть опасен. Предположительно, это отец одной из жертв.