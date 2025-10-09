Трое обвиняемых по делу о хищении у бойцов СВО в Шереметьево объявлены в розыск

Трёх фигурантов дела о хищении денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево СК РФ объявил в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Трое фигурантов дела объявлены в международный уголовный розыск», — говорится в сообщении.

Обвиняемым заочно вменяются участие в организованном преступном сообществе, а также хищение и вымогательство денежных средств. Суд по ходатайству следствия избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.