Трое обвиняемых по делу о хищении у бойцов СВО в Шереметьево объявлены в розыск
Обложка © Life.u
Трёх фигурантов дела о хищении денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево СК РФ объявил в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Трое фигурантов дела объявлены в международный уголовный розыск», — говорится в сообщении.
Обвиняемым заочно вменяются участие в организованном преступном сообществе, а также хищение и вымогательство денежных средств. Суд по ходатайству следствия избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, что преступная группа, действовавшая в аэропорту Шереметьево, прикрывалась службой такси и выманивала деньги у участников специальной военной операции. Злоумышленники предлагали бойцам поездки по «выгодной» цене, но в конце пути завышали сумму в десятки раз, а при отказе платить угрожали. В рамках расследования были задержаны и арестованы несколько подозреваемых, среди них — Дмитрий Боглаев, Игорь Русин (по прозвищу Зелик) и Алексей Кабочкин. Суд продлил им меру пресечения, а одному из обвиняемых вменяется организация преступного сообщества. Боглаев уже вернул одному из пострадавших около 700 тысяч рублей. Сотрудники полиции «поставляли» участников СВО к определённым таксистам. В отношении правоохранительных органов были предприняты меры, включая привлечение к ответственности и арест.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.