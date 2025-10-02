Полицейские «заминали» истории о хищении денег у бойцов СВО бандой из Шереметьево
Обложка © Life.ru
Полицейские, задержанные по делу о хищении средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево, выбирали жертв и затем «урегулировали вопросы» незаконным путем. Об этом РИА «Новости» сообщили источник, знакомый с ситуацией.
«На допросе один из водителей такси сдал полицейских в аэропорту, которые помогали таксистам разводить на деньги участников специальной военной операции и потом «заминали» истории в случае возникновения проблем», — сказал собеседник агентства.
По словам водителя, сотрудники полиции «поставляли» участников СВО к определённым таксистам. В отношении правоохранительных органов были предприняты меры, включая привлечение к ответственности и арест.
Напомним, что всего по данному делу арестовано около 30 человек. Следствие полагает, что задержанные входят в состав организованного преступного сообщества, главарь (ОПГ Алексей Кабочкин) которого также был пойман. Некоторые эпизоды связаны с завышенными ценами на услуги такси. Один из фигурантов дела Дмитрий Боглаев сообщил следствию, что самостоятельно выявил лиц, причастных к хищениям, и вернул около 700 тысяч рублей одному из пострадавших.
