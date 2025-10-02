Полицейские «заминали» истории о хищении денег у бойцов СВО бандой из Шереметьево

Полицейские, задержанные по делу о хищении средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево, выбирали жертв и затем «урегулировали вопросы» незаконным путем. Об этом РИА «Новости» сообщили источник, знакомый с ситуацией.

«На допросе один из водителей такси сдал полицейских в аэропорту, которые помогали таксистам разводить на деньги участников специальной военной операции и потом «заминали» истории в случае возникновения проблем», — сказал собеседник агентства.

По словам водителя, сотрудники полиции «поставляли» участников СВО к определённым таксистам. В отношении правоохранительных органов были предприняты меры, включая привлечение к ответственности и арест.