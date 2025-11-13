Обвиняемым по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде дали по 5 лет

Суд вынес приговор руководителям склада пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде, где в 2023 году прогремел взрыв и погибли девять человек. Ангар принадлежал фирме «Пиро-Росс». На скамье подсудимых оказались трое начальников фирмы. О приговоре сообщает СК РФ.

«Лица из числа руководства ООО «Пиро-Росс», а именно Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов признаны судом виновными по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб)», — сказано в тексте.

Фигуранты занимались бизнесом по производству пиротехники. В 2023 году они привезли на склад не менее 1 тонны пороха. Незаконное его хранение преступная халатность привели к подрыву складского помещения и гибели людей, пришёл к выводу суд. Также причинён материальный ущерб физическим и юридическим лицам на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. Чанкаев получил пять лет тюрьмы, а Юров и Варенов по 4,5 года лишения свободы.