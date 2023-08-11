По делу о взрыве в Сергиевом Посаде арестован технический директор "Пиро-Росса"
Суд арестовал технического директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева. Он будет находиться под стражей до 9 октября во время расследования причин взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает SHOT.
Арестован глава предприятия, на котором в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Видео © SHOT
Чанкаева обвиняют по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, однако дело могут переквалифицировать на более тяжёлую статью. По ней срок заключения может составить до семи лет.
Во время рассмотрения вопроса об аресте Чанкаев стоял не поднимая головы. Защита настаивала, что он не является руководителем "Пиро-Росса", а сама компания с марта была признана банкротом. Комментируя решение суда по просьбе журналистов, фигурант дела заявил, что относится к нему "с восторгом".
Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. Пострадало 80 человек, один погиб. Ещё восемь до сих пор числятся пропавшими без вести.
SHOT