По делу о взрыве в Сергиевом Посаде арестован технический директор "Пиро-Росса"

Суд арестовал технического директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева. Он будет находиться под стражей до 9 октября во время расследования причин взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает SHOT.

Арестован глава предприятия, на котором в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Видео © SHOT

Чанкаева обвиняют по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, однако дело могут переквалифицировать на более тяжёлую статью. По ней срок заключения может составить до семи лет.