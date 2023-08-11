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11 августа, 15:32

Техдиректор компании, ставшей эпицентром взрыва в Сергиевом Посаде, открестился от руководства

Техдиректор "Пиро-Росса" заявил, что уже полгода не руководит компанией

Технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде накануне произошёл взрыв, заявил, что не считает себя виновным в происшествии. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.

Технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Видео © SHOT

69-летний Сергей Чанкаев утверждает, что уже полгода не руководит компанией, а арестовать его хотят из-за того, что в момент происшествия он "был на месте".

На месте взрыва в Сергиевом Посаде появился стихийный мемориал

На месте взрыва в Сергиевом Посаде появился стихийный мемориал

Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. В результате ЧП пострадало 80 человек, ещё восемь до сих пор числятся пропавшими без вести.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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