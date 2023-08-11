Техдиректор компании, ставшей эпицентром взрыва в Сергиевом Посаде, открестился от руководства

Технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде накануне произошёл взрыв, заявил, что не считает себя виновным в происшествии. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.

69-летний Сергей Чанкаев утверждает, что уже полгода не руководит компанией, а арестовать его хотят из-за того, что в момент происшествия он "был на месте".