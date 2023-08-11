Техдиректор компании, ставшей эпицентром взрыва в Сергиевом Посаде, открестился от руководства
Техдиректор "Пиро-Росса" заявил, что уже полгода не руководит компанией
Технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде накануне произошёл взрыв, заявил, что не считает себя виновным в происшествии. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.
Технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Видео © SHOT
69-летний Сергей Чанкаев утверждает, что уже полгода не руководит компанией, а арестовать его хотят из-за того, что в момент происшествия он "был на месте".
Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. В результате ЧП пострадало 80 человек, ещё восемь до сих пор числятся пропавшими без вести.