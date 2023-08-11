Власти Сергиева Посада объяснили, где были люди, считавшиеся пропавшими после взрыва
Нашедшиеся после взрыва в Сергиевом Посаде попали в список пропавших по ошибке
В администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области объяснили, где были люди, которые числились пропавшими без вести после взрыва на складе техники.
Уточняется, что в первые часы после случившегося было зарегистрировано 12 обращений от родственников. Две семьи через некоторое время отозвали обращения: их родственников не было на месте ЧП, они нашлись.
"Один человек числился в списке дважды: он недавно сменил фамилию. Один был найден живым в тот же день", — сказано в сообщении администрации в телеграм-канале.
На данный момент остаётся неизвестной судьба восьми человек. К врачам после взрыва обратились 84 человека. Большую часть из них впоследствии отпустили домой, оказав первую помощь.
Ранее Лайф писал о том, что нашлись живыми четыре человека, считавшиеся пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде.
Напомним, взрыв на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Предварительной причиной случившегося пока считается нарушение технологического процесса. По официальным данным, один человек скончался.