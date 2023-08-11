Власти Сергиева Посада объяснили, где были люди, считавшиеся пропавшими после взрыва

В администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области объяснили, где были люди, которые числились пропавшими без вести после взрыва на складе техники.

Уточняется, что в первые часы после случившегося было зарегистрировано 12 обращений от родственников. Две семьи через некоторое время отозвали обращения: их родственников не было на месте ЧП, они нашлись.

"Один человек числился в списке дважды: он недавно сменил фамилию. Один был найден живым в тот же день", — сказано в сообщении администрации в телеграм-канале.

На данный момент остаётся неизвестной судьба восьми человек. К врачам после взрыва обратились 84 человека. Большую часть из них впоследствии отпустили домой, оказав первую помощь.