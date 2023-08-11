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11 августа, 06:31

Четырёх человек, считавшихся пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде, нашли живыми

ТАСС: Четверо числившихся пропавшими после ЧП в Сергиевом Посаде найдены живыми

Четырёх человек, которые после взрыва в Сергиевом Посаде считались пропавшими без вести, нашли живыми. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

"Установлено местонахождение четырёх человек, которые были в списке пропавших после взрыва", — сказал собеседник агентства.

Пропавшими без вести после ЧП в Подмосковье числились 12 человек. В связи с новыми деталями неизвестной остаётся судьба восьмерых.

Более 110 зданий повреждено из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Более 110 зданий повреждено из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. По последним данным, которые приводил Минздрав, в результате трагедии пострадали по меньшей мере 80 человек, 15 из которых находятся в больницах. Один человек, по официальным данным, погиб.

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ТАСС / МЧС России

Максим Плетнёв
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