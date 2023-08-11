Четырёх человек, считавшихся пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде, нашли живыми

Четырёх человек, которые после взрыва в Сергиевом Посаде считались пропавшими без вести, нашли живыми. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

"Установлено местонахождение четырёх человек, которые были в списке пропавших после взрыва", — сказал собеседник агентства.