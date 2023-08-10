Более 110 зданий повреждено из-за взрыва в Сергиевом Посаде
Последствия взрыва на складе в Сергиевом Посаде. Обложка © Telegram / МЧС России
В результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в общей сложности получили повреждения 111 строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"В результате взрыва повреждено почти 100 жилых домов, включая частные. Также повреждения получили социальные и административные здания", — говорится в сообщении.
Загорский оптико-механический завод, на территории которого и произошло ЧП, пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам и их семьям. В пресс-службе предприятия отметили, что имущество застраховано, однако пока сложно провести оценку нанесённого ущерба.
Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной является нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. По последним данным, пострадало 52 человека, а также 12 человек числятся пропавшими без вести. Лайф узнал личности четырёх из них.