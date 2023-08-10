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10 августа, 06:31

Более 110 зданий повреждено из-за взрыва в Сергиевом Посаде

<p>Последствия взрыва на складе в Сергиевом Посаде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/10535" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Последствия взрыва на складе в Сергиевом Посаде. Обложка © Telegram / МЧС России

В результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в общей сложности получили повреждения 111 строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В результате взрыва повреждено почти 100 жилых домов, включая частные. Также повреждения получили социальные и административные здания", — говорится в сообщении.

Загорский оптико-механический завод, на территории которого и произошло ЧП, пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам и их семьям. В пресс-службе предприятия отметили, что имущество застраховано, однако пока сложно провести оценку нанесённого ущерба.

Владелец склада в Сергиевом Посаде не видит своей вины в смертоносном взрыве с 56 ранеными

Владелец склада в Сергиевом Посаде не видит своей вины в смертоносном взрыве с 56 ранеными

Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной является нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. По последним данным, пострадало 52 человека, а также 12 человек числятся пропавшими без вести. Лайф узнал личности четырёх из них.

Светлана Оперук
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