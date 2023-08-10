Более 110 зданий повреждено из-за взрыва в Сергиевом Посаде

В результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в общей сложности получили повреждения 111 строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В результате взрыва повреждено почти 100 жилых домов, включая частные. Также повреждения получили социальные и административные здания", — говорится в сообщении.