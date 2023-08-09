Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
Пропавшие без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Слева направо: Сарычев Александр Андреевич, Нырков Михаил Вячеславович, Ермаков Александр Николаевич. Обложка © t.me / SHOT
После взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде без вести пропали восемь человек. Имена четырёх из них выяснил SHOT:
- Сарычев Александр Андреевич, 1961 года рождения
- Нырков Михаил Вячеславович, 1969 года рождения
- Горбачёв Юрий, 1954 года рождения
- Ермаков Александр Николаевич.
Экстренные службы продолжают заниматься устранением последствий взрыва. Ведётся работа по разбору завалов.
Напомним, сегодня произошёл взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде. Возможной причиной называется нарушение технологического процесса. Помещениями владеет компания "Пиро-Росс", признанная банкротом. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 60 человек, ещё одна женщина умерла. В городе объявлен режим ЧС. Владельца "Пиро-Росса" Чанкаева допросили и привезли для следственных мероприятий на завод.