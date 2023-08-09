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9 августа, 18:51

Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

<p>Пропавшие без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Слева направо: Сарычев Александр Андреевич, Нырков Михаил Вячеславович, Ермаков Александр Николаевич. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55375" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пропавшие без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Слева направо: Сарычев Александр Андреевич, Нырков Михаил Вячеславович, Ермаков Александр Николаевич. Обложка © t.me / SHOT

После взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде без вести пропали восемь человек. Имена четырёх из них выяснил SHOT:

  1. Сарычев Александр Андреевич, 1961 года рождения
  2. Нырков Михаил Вячеславович, 1969 года рождения
  3. Горбачёв Юрий, 1954 года рождения
  4. Ермаков Александр Николаевич.

Экстренные службы продолжают заниматься устранением последствий взрыва. Ведётся работа по разбору завалов.

Владелец склада в Сергиевом Посаде не видит своей вины в смертоносном взрыве с 56 ранеными

Владелец склада в Сергиевом Посаде не видит своей вины в смертоносном взрыве с 56 ранеными

Напомним, сегодня произошёл взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде. Возможной причиной называется нарушение технологического процесса. Помещениями владеет компания "Пиро-Росс", признанная банкротом. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 60 человек, ещё одна женщина умерла. В городе объявлен режим ЧС. Владельца "Пиро-Росса" Чанкаева допросили и привезли для следственных мероприятий на завод.

Юрий Лысенко
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