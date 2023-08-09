Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

После взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде без вести пропали восемь человек. Имена четырёх из них выяснил SHOT :

Владелец склада в Сергиевом Посаде не видит своей вины в смертоносном взрыве с 56 ранеными

Напомним, сегодня произошёл взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде. Возможной причиной называется нарушение технологического процесса. Помещениями владеет компания "Пиро-Росс", признанная банкротом. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 60 человек, ещё одна женщина умерла. В городе объявлен режим ЧС. Владельца "Пиро-Росса" Чанкаева допросили и привезли для следственных мероприятий на завод.