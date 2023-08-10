Судьба 12 человек остаётся неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

Уже 12 человек числятся пропавшими без вести после мощного взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"По уточнённым данным, остаётся неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются", — сказал собеседник агентства.

Директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев не видит своей вины во взрыве. Видео © t.me / SHOT