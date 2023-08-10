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10 августа, 06:02

Судьба 12 человек остаётся неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

<p>Пропавшие без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Слева направо: Сарычев Александр Андреевич, Нырков Михаил Вячеславович, Ермаков Александр Николаевич. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55375" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пропавшие без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Слева направо: Сарычев Александр Андреевич, Нырков Михаил Вячеславович, Ермаков Александр Николаевич. Обложка © t.me / SHOT

Уже 12 человек числятся пропавшими без вести после мощного взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"По уточнённым данным, остаётся неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются", — сказал собеседник агентства.

Директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев не видит своей вины во взрыве. Видео © t.me / SHOT

При этом накануне Лайф выяснил, что без вести пропало восемь человек. Мы узнали личности четырёх из них.

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Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной является нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. По последним данным, пострадало 52 человека.

Александра Вишнякова
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