Судьба 12 человек остаётся неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде
Пропавшие без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Слева направо: Сарычев Александр Андреевич, Нырков Михаил Вячеславович, Ермаков Александр Николаевич. Обложка © t.me / SHOT
Уже 12 человек числятся пропавшими без вести после мощного взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"По уточнённым данным, остаётся неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются", — сказал собеседник агентства.
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При этом накануне Лайф выяснил, что без вести пропало восемь человек. Мы узнали личности четырёх из них.
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Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной является нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. По последним данным, пострадало 52 человека.