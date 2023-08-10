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10 августа, 20:20

Минздрав: Число пострадавших из-за взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 80

<p>Сотрудники МЧС РФ во время аварийно-спасательных работ на территории Загорского оптико-механического завода. Обложка © ТАСС / МЧС России</p>

Сотрудники МЧС РФ во время аварийно-спасательных работ на территории Загорского оптико-механического завода. Обложка © ТАСС / МЧС России

Из-за взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек. 15 из них госпитализированы, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб", — сообщили в ведомстве.

Так, амбулаторная помощь потребовалась 56 людям. Ещё 15 человек находятся на стационарном лечении, из которых 13 госпитализированы в Сергиево-Посадскую ЦРБ. Среди них трое — в тяжёлом состоянии, а 10 — в состоянии средней степени тяжести. Одного человека доставили в Мытищинскую ГКБ, ещё одного — в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России.

Все пострадавшие получают необходимую помощь, ситуация контролируется Федеральным центром медицины катастроф Минздрава РФ.

Техдиректор "Пиро-Росса" задержан как подозреваемый после взрыва в Сергиевом Посаде

Техдиректор "Пиро-Росса" задержан как подозреваемый после взрыва в Сергиевом Посаде

Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом.

Анатолий Симоненко
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