Минздрав: Число пострадавших из-за взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 80

Из-за взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек. 15 из них госпитализированы, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб", — сообщили в ведомстве.

Так, амбулаторная помощь потребовалась 56 людям. Ещё 15 человек находятся на стационарном лечении, из которых 13 госпитализированы в Сергиево-Посадскую ЦРБ. Среди них трое — в тяжёлом состоянии, а 10 — в состоянии средней степени тяжести. Одного человека доставили в Мытищинскую ГКБ, ещё одного — в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России.