Минздрав: Число пострадавших из-за взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 80
Сотрудники МЧС РФ во время аварийно-спасательных работ на территории Загорского оптико-механического завода. Обложка © ТАСС / МЧС России
Из-за взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек. 15 из них госпитализированы, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб", — сообщили в ведомстве.
Так, амбулаторная помощь потребовалась 56 людям. Ещё 15 человек находятся на стационарном лечении, из которых 13 госпитализированы в Сергиево-Посадскую ЦРБ. Среди них трое — в тяжёлом состоянии, а 10 — в состоянии средней степени тяжести. Одного человека доставили в Мытищинскую ГКБ, ещё одного — в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России.
Все пострадавшие получают необходимую помощь, ситуация контролируется Федеральным центром медицины катастроф Минздрава РФ.
Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом.