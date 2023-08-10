Техдиректор "Пиро-Росса" задержан как подозреваемый после взрыва в Сергиевом Посаде

Технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде накануне произошёл крупный пожар, задержан в качестве подозреваемого. Об этом сообщила в четверг, 10 августа, старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий.

СК проводит обыски в офисе фирмы "Пиро-Росс" — изъяты документы, в том числе должностные инструкции сотрудников. Видео © ГСУ СК России по Московской области

"Следователями проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс", — цитирует Врадий телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.



