Техдиректор "Пиро-Росса" задержан как подозреваемый после взрыва в Сергиевом Посаде
Технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде накануне произошёл крупный пожар, задержан в качестве подозреваемого. Об этом сообщила в четверг, 10 августа, старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий.
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (статья 217 УК РФ) передано в аппарат подмосковного главка Следственного комитета.
СК проводит обыски в офисе фирмы "Пиро-Росс" — изъяты документы, в том числе должностные инструкции сотрудников. Видео © ГСУ СК России по Московской области
"Следователями проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс", — цитирует Врадий телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.
Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной является нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. По последним данным, пострадало более 50 человек, одна женщина погибла, 12 пропали без вести.
ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев