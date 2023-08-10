Регион

Уведомления отключены

10 августа, 07:51

Техдиректор "Пиро-Росса" задержан как подозреваемый после взрыва в Сергиевом Посаде

Технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде накануне произошёл крупный пожар, задержан в качестве подозреваемого. Об этом сообщила в четверг, 10 августа, старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий.

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (статья 217 УК РФ) передано в аппарат подмосковного главка Следственного комитета.

СК проводит обыски в офисе фирмы "Пиро-Росс" — изъяты документы, в том числе должностные инструкции сотрудников. Видео © ГСУ СК России по Московской области

"Следователями проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс", цитирует Врадий телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.


Владелец склада в Сергиевом Посаде не видит своей вины в смертоносном взрыве с 56 ранеными

Владелец склада в Сергиевом Посаде не видит своей вины в смертоносном взрыве с 56 ранеными

Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной является нарушение технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. По последним данным, пострадало более 50 человек, одна женщина погибла, 12 пропали без вести.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Марина Калегина
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров