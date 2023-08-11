На месте взрыва в Сергиевом Посаде появился стихийный мемориал
Возле проходной завода в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв на складе пиротехники, появился памятный мемориал.
Памятный мемориал на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде. Видео © LIFE
Как стало известно Лайфу, его соорудили на обломках, которые остались от строений после ЧП. Для мемориала использовали глыбы из кирпичей и деревянные перекрытия. На место несут цветы и свечи, также там установили табличку с надписью и датой: "Сергиев Посад 9.08.2023".
Напомним, 9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Предварительно, это произошло из-за нарушения технологического процесса. По официальным данным, один человек скончался. Изначально сообщалось, что 12 человек после взрыва пропали без вести. Позже выяснилось, что четверо пропавших нашлись живыми. Они попали в список по ошибке.
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