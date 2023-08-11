На месте взрыва в Сергиевом Посаде появился стихийный мемориал

Как стало известно Лайфу, его соорудили на обломках, которые остались от строений после ЧП. Для мемориала использовали глыбы из кирпичей и деревянные перекрытия. На место несут цветы и свечи, также там установили табличку с надписью и датой: "Сергиев Посад 9.08.2023".