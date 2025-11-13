Подорвавшегося на мине-ловушке мальчика держат под наркозом из-за сильных болей
Подмосковный омбудсмен навестила в больнице раненого мальчика Глеба. Обложка © Telegram / Мишонова
Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова посетила в больнице мальчика, получившего серьёзные травмы рук из-за взрыва мины-ловушки в Красногорске. Школьника держат под наркозом из-за сильных болей, сообщила омбудсмен в своём телеграм-канале, опубликовав фотографию повреждённой конечности ребёнка.
По словам Мишоновой, у мальчика диагностирован перелом и ранения обеих рук, при этом сохраняется сильный болевой синдром. Медики держат Глеба под седацией, поэтому он почти постоянно спит. Мишонова отметила, что самый тяжёлый период уже позади, но впереди предстоит длительное восстановление и реабилитация.
«Самое страшное — позади. Впереди ещё восстановление и реабилитация. Но он молодец. Стойкий. Держится. Все будет хорошо», — написала детский омбудсмен.
Напомним, инцидент с взрывом в подмосковном Красногорске, в результате которого пострадал ребёнок, произошёл из-за опасной взрывной ловушки. Первоначальная версия, что мальчик пытался поднять свёрнутую десятирублёвую купюру с заложенным в неё самодельным взрывным устройством, подтвердилась. Мощность взрывного устройства оценивается в 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.