Подорвавшегося на мине-ловушке мальчика держат под наркозом из-за сильных болей

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова посетила в больнице мальчика, получившего серьёзные травмы рук из-за взрыва мины-ловушки в Красногорске. Школьника держат под наркозом из-за сильных болей, сообщила омбудсмен в своём телеграм-канале, опубликовав фотографию повреждённой конечности ребёнка.

По словам Мишоновой, у мальчика диагностирован перелом и ранения обеих рук, при этом сохраняется сильный болевой синдром. Медики держат Глеба под седацией, поэтому он почти постоянно спит. Мишонова отметила, что самый тяжёлый период уже позади, но впереди предстоит длительное восстановление и реабилитация.

«Самое страшное — позади. Впереди ещё восстановление и реабилитация. Но он молодец. Стойкий. Держится. Все будет хорошо», — написала детский омбудсмен.