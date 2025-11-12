Не купюра: Оторвавшее ребёнку пальцы СВУ замаскировали под мальчишескую «игрушку‎»

Самодельное взрывное устройство (СВУ) в Красногорске, из-за которого 10-летний мальчик лишился пальцев, было замаскировано под промышленный инструмент для автомехаников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Взрывное устройство, которое находилось в купюре. Фото © SHOT

Данное устройство представляло собой железный цилиндр диаметром около 25 мм, начинённый десятью граммами взрывчатого вещества. Оно имитировало приспособление, используемое для различных автомобильных работ, например, при замене стоек амортизатора. Эта трубка была кустарно спаяна и оснащена поражающими элементами.