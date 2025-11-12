Не купюра: Оторвавшее ребёнку пальцы СВУ замаскировали под мальчишескую «игрушку»
СВУ, оторвавшее мальчику пальцы, замаскировали под инструмент для автомехаников
Самодельное взрывное устройство (СВУ) в Красногорске, из-за которого 10-летний мальчик лишился пальцев, было замаскировано под промышленный инструмент для автомехаников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Взрывное устройство, которое находилось в купюре. Фото © SHOT
Данное устройство представляло собой железный цилиндр диаметром около 25 мм, начинённый десятью граммами взрывчатого вещества. Оно имитировало приспособление, используемое для различных автомобильных работ, например, при замене стоек амортизатора. Эта трубка была кустарно спаяна и оснащена поражающими элементами.
Напомним, взрыв, из-за которого в Красногорске пострадал 9-летний ребёнок, произошёл из-за смертельно опасной ловушки. Изначально считалось, что мальчик попытался поднять с земли свёрнутую десятирублёвую купюру, в которую было заложено самодельное взрывное устройство. Мощность СВУ составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет квалифицировал инцидент как покушение на убийство и возбудил уголовное дело.
