В двух районах Москвы нашли купюры, похожие на ту, что взорвалась в Красногорске

Ещё две свёрнутые десятирублёвые купюры, аналогичные той, что взорвалась в Красногорске, нашли в разных районах Москвы. По данным SHOT, их обнаружили на Воловьей улице и в Петровско-Разумовском проезде.

На оба места незамедлительно вызваны оперативные службы для проверки и обезвреживания потенциальных взрывных устройств. В обоих случаях взрывных устройств найдено не было. Обстоятельства происхождения купюр устанавливаются.