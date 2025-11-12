Россия и США
12 ноября, 12:28

В двух районах Москвы нашли купюры, похожие на ту, что взорвалась в Красногорске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DiBerkut

Ещё две свёрнутые десятирублёвые купюры, аналогичные той, что взорвалась в Красногорске, нашли в разных районах Москвы. По данным SHOT, их обнаружили на Воловьей улице и в Петровско-Разумовском проезде.

На оба места незамедлительно вызваны оперативные службы для проверки и обезвреживания потенциальных взрывных устройств. В обоих случаях взрывных устройств найдено не было. Обстоятельства происхождения купюр устанавливаются.

Напомним, взрыв, из-за которого в Красногорске пострадал 9-летний ребёнок, произошёл из-за смертельно опасной ловушки. Мальчик попытался поднять с земли свёрнутую десятирублёвую купюру, в которую было заложено самодельное взрывное устройство. Мощность СВУ составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет квалифицировал инцидент как покушение на убийство и возбудил уголовное дело.

