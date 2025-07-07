Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь обвинил руководство колонии в вымогательстве 500 млн

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь заявил о попытке вымогательства со стороны руководства колонии. Как утверждает осуждённый за хищение политик, от него требуют 500 миллионов рублей за условно-досрочное освобождение, сообщает Kras Mash.