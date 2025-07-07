Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь обвинил руководство колонии в вымогательстве 500 млн
Олег Митволь обвинил руководство колонии в вымогательстве 500 млн рублей за УДО
Олег Митволь. Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин
Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь заявил о попытке вымогательства со стороны руководства колонии. Как утверждает осуждённый за хищение политик, от него требуют 500 миллионов рублей за условно-досрочное освобождение, сообщает Kras Mash.
В связи с этим адвокат Митволя направил официальное обращение в управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области, изложив детали предполагаемого вымогательства.
Напомним, бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы был задержан в июне 2022 года и помещён под стражу. Впоследствии Олег Митволь заключил сделку со следствием. В феврале 2023 года политика госпитализировали с пневмонией, а после выздоровления перевели в СИЗО Красноярска. В начале июля того же года его содержание под стражей было заменено на домашний арест. Прокуратура требовала для него 4 года и 9 месяцев тюрьмы. Железнодорожный районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор Олегу Митволю, осудив его на 4 года и 6 месяцев лишения свободы в 2024 году. Суд признал его вину в хищении 954 миллионов рублей, выделенных на проект красноярского метрополитена (ч.4 ст.159 УК РФ).