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1 августа, 07:31

"Сто миллионов рублей": Похитители денег Митволя получили срок

Суд приговорил к 3,5 года двух человек, пытавшихся украсть деньги Митволя

Владимира Бурцева и Андрея Капелина суд приговорил к трём с половиной годам заключения по делу о попытке хищения 100 миллионов рублей у председателя совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ" Олега Митволя. Об этом рассказала судья Светлана Пацалюк из Железнодорожного районного суда Красноярска.

"Признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество". — Прим. Life.ru), и назначить каждому из подсудимых наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы", — огласила она приговор.

В Красноярске задержали двоих мужчин, вымогавших у Митволя около 100 млн рублей
В Красноярске задержали двоих мужчин, вымогавших у Митволя около 100 млн рублей

Напомним, что самого Митволя суд Красноярска приговорил к четырём годам и шести месяцам лишения свободы. Бывшего чиновника признали виновным в хищении 954 миллионов рублей при проектировании Красноярского метрополитена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stock Studio 4477

Николай Рюмин
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