Активы главы Минздрава Кубани арестовали по иску прокуратуры

В рамках гражданского иска, поданного прокуратурой Краснодара, ведомство приступило к аресту имущества, принадлежащего главе регионального министерства здравоохранения Евгению Филиппову. Ранее высокопоставленный чиновник был задержан и помещён под стражу по подозрению в мошенничестве. Информация следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ведомство добивается обращения собственности Филиппова и ряда связанных с ним лиц в доход государства. Иск, поступление которого в суд запланировано на 27 марта, включает в себя девять ответчиков. Помимо самого министра, в списке фигурируют Александр, Фёдор и Ольга Филипповы, Галина и Наталья Баталовы, Кирилл Губриев, Ирма Любченко и Сергей Пастернак.

Согласно документации приставов, исполнительный лист об аресте активов был выдан Октябрьским районным судом Краснодара 19 марта. Уже на следующий день на его основании было инициировано исполнительное производство, целью которого является обеспечительная мера в виде ареста.

Уголовное дело в отношении Евгения Филиппова было возбуждено по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с конца 2015 года и вплоть до конца 2025-го министр, занимая свою должность, фиктивно числился на кафедре Кубанского медицинского университета. Таким образом, как полагает обвинение, он похитил из федерального бюджета, выделенного на здравоохранение, около 7,5 миллиона рублей, потратив эти деньги по своему усмотрению.

Задержание Филиппова проводилось сотрудниками регионального управления ФСБ. В правоохранительных органах уточнили, что в ходе оперативных мероприятий были выявлены факты незаконного приобретения недвижимости. Речь идёт об объектах общей стоимостью более миллиарда рублей, которые чиновник оформлял как на свое имя, так и на родственников, начиная с 2013 года. По имеющимся данным, в собственности семьи Филиппова насчитывается 57 объектов, большинство из которых расположены в Краснодаре, Сочи и на федеральной территории Сириус.

Ранее Советский районный суд Орла вынес приговор первому заместителю мэра города Вадиму Ничипорову, назначив ему три года колонии общего режима. Следствие установило коррупционную схему, действовавшую с 2021 по сентябрь 2022 года, в которой чиновник, ответственный за транспортное обслуживание, предоставлял преференции трём частным перевозчикам.