Первому заммэра Орла дали три года колонии по делу о коррупции

Советский районный суд Орла вынес приговор первому заместителю мэра города Вадиму Ничипорову, назначив ему три года колонии общего режима. Чиновник был осужден по делу о превышении должностных полномочий.

По информации прокуратуры Орловской области, приговор суда включает также двухлетний запрет на занятие должностей, связанных с осуществлением властных, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах.

Следствие установило коррупционную схему, действовавшую с 2021 по сентябрь 2022 года, в которой чиновник, ответственный за транспортное обслуживание, предоставлял преференции трём частным перевозчикам. В качестве «благодарности» бизнесмены профинансировали для него услуги на общую сумму свыше 220 тысяч рублей, включая установку остановочного павильона на улице Кузнецова, покупку офисной мебели и ремонт кабинетов в городской администрации.

После того как в сентябре 2022 года перевозчики публично обвинили Ничипорова в неправомерных действиях, он использовал свои полномочия для организации проверок, которые привели к штрафам и потере муниципальных контрактов для предпринимателей. Чиновник был задержан летом 2024 года и находился под домашним арестом.

