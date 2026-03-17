Особняки, квартиры, земли: У задержанного главы кубанского Минздрава нашли кучу элитной недвижимости

Обложка © РИА Новости / Сергей Кулаков

Задержанный по подозрению в мошенничестве министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов и его родственники оказались владельцами 57 объектов недвижимости общей стоимостью более 1 млрд рублей.

По данным следствия, у семьи чиновника обнаружена 21 квартира суммарной площадью 1,5 тыс. кв. м, 11 нежилых помещений (4 тыс. кв. м), девять земельных участков (6,6 тыс. кв. м), семь апартаментов, четыре гаража, три машино-места и два частных дома. Почти все объекты находятся в элитных локациях — Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на федеральной территории «Сириус».

У задержанного министра здравоохранения Кубани нашли 57 объектов недвижимости. На фото — один из них. Фото © Mash

Как пишет Telegram-канал Mash, апартаменты и квартиры расположены в престижных жилых комплексах Краснодара и у береговой линии. У сына министра — семь апартаментов и квартиры в ЖК «Аврора», «Малахит» и «21 век». У матери — недвижимость в Геленджике и краснодарских ЖК «Арбат», «Платановый» и «Возрождение». Жена Филиппова Ольга, по данным канала, оформила за год более 100 заказов в ЦУМе на сумму около 7 млн рублей.

Напомним, что сегодня, 17 марта, министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов был задержан сотрудниками ФСБ. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения

Дарья Денисова
