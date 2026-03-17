17 марта, 09:52

Министра здравоохранения Кубани задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Евгений Филиппов. Обложка © РИА Новости / Сергей Кулаков

Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

«Задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что повлекло за собой незаконное обогащение его и аффилированных лиц, включая членов семьи», рассказали ТАСС в УФСБ по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей мере пресечения.

Задержаны коммерсанты, обокравшие «оборонку» страны на полмиллиарда
Ранее в Бурятии арестовали бывшего заместителя председателя правительства по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова. Его дело связано со строительством третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ.

