Министра здравоохранения Кубани задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

«Задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что повлекло за собой незаконное обогащение его и аффилированных лиц, включая членов семьи», — рассказали ТАСС в УФСБ по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей мере пресечения.

Ранее в Бурятии арестовали бывшего заместителя председателя правительства по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова. Его дело связано со строительством третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ.