Министра здравоохранения Кубани задержали по подозрению в крупном мошенничестве
Евгений Филиппов. Обложка © РИА Новости / Сергей Кулаков
Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
«Задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что повлекло за собой незаконное обогащение его и аффилированных лиц, включая членов семьи», — рассказали ТАСС в УФСБ по Краснодарскому краю.
Сейчас решается вопрос о дальнейшей мере пресечения.
Ранее в Бурятии арестовали бывшего заместителя председателя правительства по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова. Его дело связано со строительством третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.