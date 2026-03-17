Задержаны коммерсанты, обокравшие «оборонку» страны на полмиллиарда

Сотрудники МВД и ФСБ провели совместную операцию, в результате которой под стражу взяли двоих руководителей коммерческих структур. Коммерсантов подозревают в крупном мошенничестве.

По версии следствия, преступная схема реализовывалась в период с 2022 по 2023 год. Злоумышленники входили в доверие к представителям оборонно-промышленного комплекса.

«Предварительно установлено, что с 2022 по 2023 год злоумышленники и их сообщники путём обмана обеспечили заключение договоров с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Фигуранты заключили контракты с двумя акционерными обществами на поставку стройматериалов, а также электрооборудования. Общая сумма сделок превысила 460 млн рублей. Поставщики выполнили взятые обязательства в полном объеме, однако денег так и не увидели.

Всю полученную продукцию аферисты присвоили и распорядились ею по собственному усмотрению. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к этой схеме.

ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело. Статья предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, документацию, средства связи и иные важные для следствия предметы. Фигуранты уже находятся под арестом.

Ранее масштабная антикоррупционная зачистка прошла в Минобороны РФ. Обвиняемыми в уголовных делах стали сразу несколько высокопоставленных генералов, в том числе и заместители министра.