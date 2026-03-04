МВД: Ущерб от коррупции в российском ОПК составил 20 млрд рублей

В России увеличилась раскрываемость коррупционных преступлений в области оборонно-промышленного комплекса. Ущерб от противоправных действий в данной сфере по итогам года оценивается в 20 миллиардов рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России доложил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Увеличилось количество задукоментированных фактов коррупции, включая факты взяточничества. На 20% выявлено больше криминальных посягательств, связанных с оборонно-промышленным комплексом», — уточнил он.

Ранее масштабная антикоррупционная зачистка прошла в Минобороны РФ. Обвиняемыми в уголовных делах стали сразу несколько высокопоставленных генералов, в том числе и заместители министра. Life.ru вспоминал самые громкие дела против миллиардеров в погонах.