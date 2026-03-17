«О чём вообще люди думают?»: Арестован «самый доверенный» чиновник правительства Бурятии

В Москве задержан бывший заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

По словам Цыденова, задержание связано со строительством третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ.

«Конкретно с проведением субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди», — написал глава Бурятии в соцсетях.

Цыденов назвал экс-чиновника «самым доверенным человеком», которого он лично приглашал из Москвы как специалиста в строительной отрасли.

«О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить», — добавил руководитель региона.

В ближайшее время Луковникова этапируют в Улан-Удэ для проведения следственных действий.

Третий мост через Уду строят с 2019-2020 годов. Объект должен разгрузить транспортную систему города и связать Октябрьский и Железнодорожный районы. Ранее Луковников курировал этот проект и неоднократно отчитывался о его ходе, отмечая сложности с переносом инженерных сетей и корректировкой проектной документации. Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, теперь завершение планируется на 2027 год.

Ранее в Ставропольском крае задержали первую замглаву администрации Пятигорска. По версии следствия, в бытность своей работы в Кисловодске она провернула схему с подрядчиком, из-за чего городская казна лишилась крупной суммы.