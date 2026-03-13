Владимир Путин
13 марта, 13:55

В Петербурге задержан муниципальный депутат от КПРФ Михаил Смирнов

Обложка © mo-sosnovskoe.ru

В Северной столице задержан муниципальный депутат Михаил Смирнов, избранный в совет МО «Сосновское» Выборгского района. Об этом сообщил источник «Рен-ТВ»

По данным источника, 32-летний депутат задержан, к нему уже допустили адвоката. Однако официальная причина задержания пока не разъясняется.

Михаил Смирнов — депутат муниципального образования «Сосновское» седьмого созыва, избирался в совет в 2019 и повторно в сентябре 2024 года от партии КПРФ. На момент последних выборов он работал директором по развитию в ООО «Реновация города». Согласно данным ЦИК, в 2016 году Смирнов также баллотировался в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а в 2014-м — в муниципальный совет округа Красненькая речка.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и следственных структур пока не поступало.

