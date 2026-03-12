Владимир Путин
12 марта, 13:30

Лукашенко: Министр природных ресурсов Белоруссии задержан с поличным за взятку

Обложка © Life.ru

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк помещён в СИЗО по обвинению во взяточничестве. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании о мерах по борьбе с необоснованным посредничеством, передаёт БелТА.

Глава государства отметил, что чиновника задержали с поличным, и это результат системной работы правоохранительных органов.

«Среда необоснованного посредничества нередко становится почвой для появления коррупционных схем», — подчеркнул Лукашенко.

Президент напомнил, что в стране «не хватают на улице кого угодно» — задержания проводятся только при наличии веских оснований. Он добавил, что контроль за подобными делами осуществляют председатель Верховного суда, бывший генпрокурор Андрей Швед и действующий генпрокурор Дмитрий Гора, которые докладывают о ситуации.

«Коррупция представляет собой серьёзную угрозу и фактически является войной, в основе которой лежат тяжёлые коррупционные проявления», — заявил Лукашенко, подчеркнув неотвратимость наказания.

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт раскрыла неожиданные подробности реакции на недавнее обращение Александра Лукашенко. В преддверии 8 Марта лидер призвал женщин писать в TikTok, если их обидят мужчины.

