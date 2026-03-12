Польша и Литва экстренно подняли авиацию, испугавшись учений Белоруссии

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Польша и Литва 11 марта подняли самолёты-разведчики на фоне внезапной проверки белорусских Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Это проверка способности командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны управлять, принимать на сопровождение цели, ставить задачи на поражение, то есть защищать воздушное пространство Республики Беларусь. Его слова приводит агентство БелТА.

«Хочу сказать, это насторожило наших соседей — поляков, литовцев. Вчера были подняты самолёты-разведчики на сопредельной территории», — заявил Вольфович.

При этом он подчеркнул, что никакой угрозы соседям учения не несли.

«В общем-то и в районе границы мы старались учебные задачи не отрабатывать. Отрабатывали их в глубине страны, даже в восточных регионах нашей республики в большей степени», — отметил госсекретарь Совбеза.

ПВО работало и на территории России, только не для учений, а для защиты — за ночь было уничтожено 80 украинских дронов над регионами. Их перехватили над такими регионами, как Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область, акватория Чёрного моря, Брянская, Белгородская и Курская области, Калужская область и акватория Азовского моря. Ещё один дрон перехватили над Воронежской областью.