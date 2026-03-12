Владимир Путин
12 марта, 04:35

За ночь расчёты ПВО уничтожили 80 украинских дронов над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 80 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 30 — сбили над территорией Краснодарского края. 14 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, десять — над Ростовской областью, восемь — над акваторией Чёрного моря. По пять беспилотников уничтожили над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской областью, по два — над Калужской областью и акваторией Азовского моря. Ещё один дрон перехватили над Воронежской областью.

Более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево, работает ПВО
Ранее в Тихорецком районе Краснодарского края падение обломков беспилотного летательного аппарата привело к возгоранию на территории нефтебазы. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 83 человека и 26 единиц техники, в том числе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

