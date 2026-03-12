Владимир Путин
Обломки БПЛА упали на нефтебазу в Краснодарском крае, произошло возгорание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Тихорецком районе Краснодарского края падение обломков беспилотного летательного аппарата привело к возгоранию на территории нефтебазы. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 83 человека и 26 единиц техники, в том числе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Около 10 взрывов прогремело над Краснодаром и Северским районом, работает ПВО

Ранее в районе Анапы и Витязево прогремело более 15 сильных взрывов — расчёты противовоздушной обороны уничтожали украинские дроны. От громких звуков сработали сигнализации у авто. Власти просили местных жителей укрыться в безопасном месте.

