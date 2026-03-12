Эйсмонт раскрыла, какие женщины пожаловались Лукашенко, что их обижают

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт раскрыла неожиданные подробности реакции на недавнее обращение Александра Лукашенко. В преддверии 8 Марта лидер призвал женщин писать в TikTok, если их обидят мужчины.

«Уверена, что каждый может себе представить, какой мы получили отклик на этот тезис в наших президентских или околопрезидентских соцсетях и мессенджерах. Расскажу инсайд: около 80 процентов от всех написавших нам после этого были не белорусские женщины», — рассказала Эйсмонт во время церемонии чествования победительниц XVIII республиканского конкурса «Женщина года — 2025».

Она также напомнила, что 2026 год объявлен в республике Годом белорусской женщины. Эта новость, по мнению представителя главы государства, теперь известна далеко за пределами страны.

«Наши женщины, скорее всего, президента уже не хотят перегружать. Они, абсолютно точно, уже решают свои проблемы, в большинстве своём сами. Но абсолютно убеждена, что все они точно знают, под какой и под чьей они защитой», — приводит слова Эйсмонт агентство Белта.

