Регион
9 марта, 17:11

Лукашенко пригласил трудолюбивых мигрантов в Белоруссию

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна открыта для мигрантов из Узбекистана. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на встречу с послом Рахматуллой Назаровым.

По словам Лукашенко, белорусы с радостью примут трудолюбивых граждан Узбекистана, которые смогут работать на конкретных должностях и конкурировать с представителями других стран СНГ — на равных с белорусами, россиянами и украинцами. При этом глава государства отметил, что к мигрантам в республике применяются строгие меры, но это может пойти им на пользу.

В ходе беседы Лукашенко также напомнил о годах Великой Отечественной войны, когда многие белорусы нашли убежище в Узбекистане. По его словам, в этом смысле они остаются в долгу перед узбекским народом, даже если тогда помощь оказывалась в рамках единого государства — СССР.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в конце февраля в Кремле Александр Лукашенко отметил, что белорусы всё чаще выбирают для поездок Россию, а не Европу. По его словам, миллионы граждан республики уже посетили Москву, и этого числа становится недостаточно. Лукашенко добавил, что оппозиция уже обеспокоена таким поворотом: белорусы перестали ехать в Европу, направляясь в основном на восток — прежде всего в Россию.

Юрий Лысенко
