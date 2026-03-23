Осужденный экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь, который был осужден за хищение свыше 900 миллионов рублей, освободится из мест лишения свободы 24 марта. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Михаил Шолохов. По словам защитника, Митволь выходит на свободу в связи с истечением срока отбывания наказания, и его ожидают родные и близкие.

Напомним, Олегу Митволю в 2023 году были предъявлены обвинения в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы в ИК общего режима. Следствие установило, что будучи советником гендиректора компании «КрасноярскТИСИз», он участвовал в схеме вывода бюджетных средств, предназначенных для проектирования метро. К слову, экс-чиновник уже пытался добиться УДО — в ноябре 2024 года он подавал прошение, но тогда получил отказ.