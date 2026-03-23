Экс-мэру Ижевска Бекмеметьеву дали 5 лет колонии за превышение полномочий

Бывший мэр Ижевска Олег Бекмеметьев отправится в колонию общего режима на пять лет за злоупотребление полномочиями. Такой приговор вынес Нефтекамский городской суд Башкортостана, сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Удмуртии.

В суде разобрались, как бывший градоначальник вместе с сообщниками провернул несколько схем с городской землёй. Одна из них касалась участка, который экс-глава Ижевска отдал компании «Ухтомского один», которой фактически руководил Олег Бушмакин.

«Суд установил, что, занимая должность главы города, подсудимый Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщику «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости», — сказано в публикации.

Выяснилось, что Бекмеметьева на это подбил сам Бушмакин — он уговорил мэра помочь его фирме заполучить землю под строительство многоэтажек. А бывший прокурор Октябрьского района Николай Пушин просто закрыл глаза на нарушения и не стал вмешиваться, хотя должен был проверить сделку.

Из-за таких действий городская казна потеряла больше четырёх миллионов рублей. Но это не единственный эпизод. Бекмеметьев, как установил суд, провернул ещё одну махинацию: он помог коммерческим фирмам арендовать участки, а потом выкупить их по заниженной цене. На этих землях позже вырос элитный коттеджный посёлок. Ущерб от этой схемы составил уже свыше 34 миллионов рублей.

Все трое фигурантов получили реальные сроки. Бекмеметьеву дали пять лет колонии общего режима, Бушмакину и Пушину — от двух лет и менее. Суд признал их виновными в злоупотреблении полномочиями, а двоих — ещё и в подстрекательстве и пособничестве.

