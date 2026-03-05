Суд отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Суд отказался обязать Минобороны РФ заключить контракт с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым о прохождении воинской службы в зоне СВО. Бывший чиновник в ходе заседания заявил, что хочет приблизить победу и согласен служить рядовым штурмовиком на самых опасных участках фронта. Об этом сообщил коореспондент Life.ru.
Напомним, Тимура Иванова задержали и арестовали в апреле 2024 года по подозрению в коррупции. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере — 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и лишили госнаград. В августе 2025 года против него возбудили новое уголовное дело о хранении оружия. В феврале этого года Иванов через суд потребовал обязать МО РФ отправить его в зону специальной военной операции. Военкомат ему в этом отказал.
