Суд отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО

Суд отказался обязать Минобороны РФ заключить контракт с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым о прохождении воинской службы в зоне СВО. Бывший чиновник в ходе заседания заявил, что хочет приблизить победу и согласен служить рядовым штурмовиком на самых опасных участках фронта. Об этом сообщил коореспондент Life.ru.