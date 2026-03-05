Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 08:44

Суд отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Суд отказался обязать Минобороны РФ заключить контракт с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым о прохождении воинской службы в зоне СВО. Бывший чиновник в ходе заседания заявил, что хочет приблизить победу и согласен служить рядовым штурмовиком на самых опасных участках фронта. Об этом сообщил коореспондент Life.ru.

Суд признал незаконным заём, выданный на взятку экс-замминистра обороны Иванову
Суд признал незаконным заём, выданный на взятку экс-замминистра обороны Иванову

Напомним, Тимура Иванова задержали и арестовали в апреле 2024 года по подозрению в коррупции. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере — 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и лишили госнаград. В августе 2025 года против него возбудили новое уголовное дело о хранении оружия. В феврале этого года Иванов через суд потребовал обязать МО РФ отправить его в зону специальной военной операции. Военкомат ему в этом отказал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar